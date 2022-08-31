Депутаты Владимирского горсовета единогласно одобрили выделение денег на благоустройство территории на улице Белоконской. Из областного и городского бюджета на эти цели выделено 14,9 млн

Депутаты Владимирского горсовета единогласно одобрили выделение денег на благоустройство территории на улице Белоконской. Из областного и городского бюджета на эти цели выделено 14,9 млн рублей. Уже в этом году в районе домов № 16 и № 18 по улице Белоконской появится комплексная зона отдыха и спорта, футбольное поле 25х15 метров с резиновым покрытием и набором