30 августа 2022 года во владимирской средней школе № 49 им. М.М. Сперанского прошло торжественное...
30 августа 2022 года во владимирской средней школе № 49 им. М.М. Сперанского прошло торжественное собрание, посвященное началу нового учебного года.
Было отмечено, что уровень подготовки в образовательных учреждениях Владимира очень высок. В топ-10 рейтинга лучших школ Владимирской области - шесть муниципальных образовательных учреждений города Владимира.
Собрание завершилось церемоний награждения педагогических работников Владимира, показавших высокие результаты в профессиональной деятельности и внесших значительный вклад в развитие образование областного центра.
Ведомственным знаком отличия Минпроса РФ «Отличник просвещения» награждены:
Бакай Галина Анатольевна, учитель-логопед детского сада №117 общеразвивающего вида.
Низовцева Марина Альбертовна, музыкальный руководитель детского сада №110,
Рогожкина Татьяна Михайловна, воспитатель Центра развития ребенка - детского сада № 109,
Рыбакова Наталья Николаевна, заведующий детским садом № 101.
Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получили:
Гленкова Елена Николаевна, учитель технологии СОШ №31,
Ерёмина Татьяна Владимировна, замдиректора по учебно- воспитательной работе лицея-интерната № 1,
Кулешова Ирина Ивановна, директор гимназии № 35,
Оськина Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы СОШ № 36,
Пономарёва Елена Борисовна, замдиректора по воспитательной работе СОШ № 44,
Саблина Лариса Михайловна, учитель английского языка лицея-интерната № 1.
Ведомственным знаком «Отличник просвещения» награждены:
Белоусова Галина Валерьевна, учитель начальных классов СОШ №25,
Громова Кристина Александровна, замдиректора по учебной работе СОШ № 37,
Ефимова Татьяна Владимировна, учитель химии СОШ № 15,
Елкина Жанна Евгеньевна, учитель математики гимназии № 35,
Замятина Любовь Николаевна, учитель начальных классов СОШ № 31,
Исаева Марина Анатольевна, учитель начальных классов гимназии №39,
Коробкова Марина Викторовна, учитель английского языка СОШ №33,
Новикова Ирина Николаевна, учитель начальных классов СОШ № 8,
Осипова Галина Анатольевна, учитель английского языка гимназии №23,
Рыбина Наталья Валерьевна, учитель математики СОШ № 15,
Сизякова Елена Николаевна, учитель русского языка СОШ № 10.
Почетную грамоту Министерства просвещения РФ получили:
Васильева Вера Викторовна, педагог-организатор ДД(ю)Т,
Графова Нина Андреевна, заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе детского сада № 83,
Ковалёва Светлана Юрьевна, воспитатель детского сада №96,
Лалакина Татьяна Васильевна, учитель-логопед «Центра развития ребенка - детского сада № 52,
Мишин Алексей Николаевич, педагог дополнительного образования ДД(ю)Т,
Назарова Ольга Сергеевна, учитель-логопед «Центра развития ребенка - детского сада № 24,
Рощупкина Ольга Николаевна, инструктор по физкультуре детского сада № 66,
Соколова Мария Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детского оздоровительно-образовательного (социально-педагогического) центра,
Удалова Светлана Юрьевна, воспитатель детского сада №112,
Шишкова Наталья Викторовна, воспитатель детского сада №31.
Знаком «За верность профессии» награжден:
Евстифеев Аркадий Михайлович, учитель технологии СОШ №31.
Благодарственные письма Владимирской городской организации профсоюза работников народного образования и науки получили:
Куликов Леонид Александрович – СОШ №20.
Кашутина Татьяна Евгеньевна – директор СОШ №41.
Пасынков Игорь Алексеевич – директор Лицея-интерната № 1.
Цветкова Елена Федоровна – заведующая детским садом №3.
Семёнова Дарья Андреевна — заведующая детским садом №19.
Борисова Оксана Ивановна – заведующая детским садом № 66.
По итогам муниципального конкурса «Лучший детский сад» первое место и сертификат на развитие дошкольного образовательного учреждения в размере 500 тысяч рублей получил детский сад № 101. Второе место и сертификат на сумму 300 тысяч рублей досталось детскому саду № 66. Третье место заняли владимирские детские сады № 95 и № 109. Им Вручен сертификат на развитие учреждения детскому саду вручается сертификат на сумму 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Фото: https://vladimir-city.ru/