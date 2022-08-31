30 августа 2022 года во владимирской средней школе № 49 им. М.М. Сперанского прошло торжественное...

30 августа 2022 года во владимирской средней школе № 49 им. М.М. Сперанского прошло торжественное собрание, посвященное началу нового учебного года.Было отмечено, что уровень подготовки в образовательных учреждениях Владимира очень высок. В топ-10 рейтинга лучших школ Владимирской области - шесть муниципальных образовательных учреждений города Владимира.Собрание завершилось церемоний награждения педагогических работников Владимира, показавших высокие результаты в профессиональной деятельности и внесших значительный вклад в развитие образование областного центра.Ведомственным знаком отличия Минпроса РФ «Отличник просвещения» награждены:Бакай Галина Анатольевна, учитель-логопед детского сада №117 общеразвивающего вида.Низовцева Марина Альбертовна, музыкальный руководитель детского сада №110,Рогожкина Татьяна Михайловна, воспитатель Центра развития ребенка - детского сада № 109,Рыбакова Наталья Николаевна, заведующий детским садом № 101.Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получили:Гленкова Елена Николаевна, учитель технологии СОШ №31,Ерёмина Татьяна Владимировна, замдиректора по учебно- воспитательной работе лицея-интерната № 1,Кулешова Ирина Ивановна, директор гимназии № 35,Оськина Наталья Анатольевна, учитель русского языка и литературы СОШ № 36,Пономарёва Елена Борисовна, замдиректора по воспитательной работе СОШ № 44,Саблина Лариса Михайловна, учитель английского языка лицея-интерната № 1.Ведомственным знаком «Отличник просвещения» награждены:Белоусова Галина Валерьевна, учитель начальных классов СОШ №25,Громова Кристина Александровна, замдиректора по учебной работе СОШ № 37,Ефимова Татьяна Владимировна, учитель химии СОШ № 15,Елкина Жанна Евгеньевна, учитель математики гимназии № 35,Замятина Любовь Николаевна, учитель начальных классов СОШ № 31,Исаева Марина Анатольевна, учитель начальных классов гимназии №39,Коробкова Марина Викторовна, учитель английского языка СОШ №33,Новикова Ирина Николаевна, учитель начальных классов СОШ № 8,Осипова Галина Анатольевна, учитель английского языка гимназии №23,Рыбина Наталья Валерьевна, учитель математики СОШ № 15,Сизякова Елена Николаевна, учитель русского языка СОШ № 10.Почетную грамоту Министерства просвещения РФ получили:Васильева Вера Викторовна, педагог-организатор ДД(ю)Т,Графова Нина Андреевна, заместитель заведующего по административно- хозяйственной работе детского сада № 83,Ковалёва Светлана Юрьевна, воспитатель детского сада №96,Лалакина Татьяна Васильевна, учитель-логопед «Центра развития ребенка - детского сада № 52,Мишин Алексей Николаевич, педагог дополнительного образования ДД(ю)Т,Назарова Ольга Сергеевна, учитель-логопед «Центра развития ребенка - детского сада № 24,Рощупкина Ольга Николаевна, инструктор по физкультуре детского сада № 66,Соколова Мария Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детского оздоровительно-образовательного (социально-педагогического) центра,Удалова Светлана Юрьевна, воспитатель детского сада №112,Шишкова Наталья Викторовна, воспитатель детского сада №31.Знаком «За верность профессии» награжден:Евстифеев Аркадий Михайлович, учитель технологии СОШ №31.Благодарственные письма Владимирской городской организации профсоюза работников народного образования и науки получили:Куликов Леонид Александрович – СОШ №20.Кашутина Татьяна Евгеньевна – директор СОШ №41.Пасынков Игорь Алексеевич – директор Лицея-интерната № 1.Цветкова Елена Федоровна – заведующая детским садом №3.Семёнова Дарья Андреевна — заведующая детским садом №19.Борисова Оксана Ивановна – заведующая детским садом № 66.По итогам муниципального конкурса «Лучший детский сад» первое место и сертификат на развитие дошкольного образовательного учреждения в размере 500 тысяч рублей получил детский сад № 101. Второе место и сертификат на сумму 300 тысяч рублей досталось детскому саду № 66. Третье место заняли владимирские детские сады № 95 и № 109. Им Вручен сертификат на развитие учреждения детскому саду вручается сертификат на сумму 200 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе городской администрации.Фото: https://vladimir-city.ru/