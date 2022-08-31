Сегодня во Владимире официально завершается купальный сезон, проходивший с 15 июня по 31 августа. В...

Сегодня во Владимире официально завершается купальный сезон, проходивший с 15 июня по 31 августа. В городе разрешенными для купания были 2 водоема - пруд в Семязино и озеро Глубокое. Администрациями районов, Управлением гражданской защиты города Владимира перед началом купального сезона была проделана необходимая работа по обустройству мест массового отдыха населения на этих водных объектах. На пляжных зонах водоемов были созданы необходимые условия для отдыха населения, работали муниципальные спасательные посты, сообщает пресс-служба городской администрации.В связи с закрытием купального сезона на всех муниципальных пляжах будет демонтировано оборудование, сняты спасательные посты и официально закончено дежурство спасателей.Напомним, с начала купального сезона во Владимирской области произошла 41 трагедия на воде, в том числе, к сожалению, погибли 8 детей.Фото: pxfuel.com