Раненых госпитализировали в больницу.

Во Владимире на улице Чайковского произошло ДТП с участием двух иномарок. Проезд по проспекту временно перекрыт.Авария случилась неподалёку от рынка. От удара одна из машин перевернулась. Вторая легковушка также получила серьёзные механические повреждения. Есть пострадавшие. Их госпитализировали в больницу. Количество и характер травм пока неизвестны. Помощь МЧС не потребовалась.Один из автомобилей уже эвакуировали с дороги. Второй сейчас готовят к погрузке на эвакуатор.На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация о происшествии уточняется.