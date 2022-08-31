Деньги взыскали при помощи приставов.

Во Владимире судебные взыскали с алкомаркета более 330 тысяч рублей заработной платы в пользу сотрудницы магазина. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП.Ведомство не сообщает сколько времени длились задержки по зарплате, но в итоге женщина обратилась в суд. Правосудие постановило выплатить ей полагающееся жалованье. Однако работодатель не спешил с перечислением денег.«Сотрудник службы обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на счетах должника, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора с компании в размере более 23 тысяч рублей», - подчеркнули в ведомстве.После принятых мер фирма выплатила всю сумму. Дело закрыто.