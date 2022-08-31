Регион получил более 100 тысяч доз препарата «Ультрикс Квадри» и более 180 тысяч «Совигриппа». Власти сообщают, что также создан запас инъекций от COVID-19.

Во Владимире с 3 сентября откроются три новых пункта вакцинации от гриппа и коронавируса. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.Они появятся в «Глобусе», «Ленте» и в гастромаркете «Рынок на Студеной». Регион получил более 100 тысяч доз препарата «Ультрикс Квадри» и более 180 тысяч «Совигриппа». Власти сообщают, что также создан запас инъекций от COVID-19.Напомним, что вакцинацию также можно пройти в медучреждениях.График работы дополнительных пунктов, в которых можно сделать прививку: