С ходатайством в местный парламент обращалось управление образования.

Во Владимире депутаты горсовета присвоили школе №13 имя Героя Советского Союза Дмитрия Погодина. С ходатайством в местный парламент обращалось управление образования. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Героем СССР Дмитрий Дмитриевич стал в 1936 году, участвуя в гражданской войне в Испании. Он также воевал в советско-финской войне, сражался с гитлеровскими захватчиками и погиб в 1943 году под Харьковом.Народные избранники единогласно поддержали инициативу коллектива школы и горадминистрации. Полное название теперь звучит так: «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза Д.Д. Погодина».Добавим, что в учреждении также создан музей Боевой славы гвардейской танковой бригады, в котором собрано более 100 экспонатов.