Депутаты Владимирского горсовета единогласно проголосовали за присвоение школе №13 имени героя СССР Дмитрия Погодина. Теперь она будет называться «Средняя общеобразовательная школа № 13

Депутаты Владимирского горсовета единогласно проголосовали за присвоение школе №13 имени героя СССР Дмитрия Погодина. Теперь она будет называться «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя Советского Союза Д.Д. Погодина». По информации мэрии, с ходатайством в горсовет обратилось местное управление образованием с подачи коллектива школы № 13. В школе есть музей Боевой славы гвардейской танковой бригады,