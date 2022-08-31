Для исполнения решения суда у фирмы арестовали автомобили.

Во Владимире похоронное бюро оштрафовали на миллион рублей за полицейским, продававшим «мёртвые души». Подробностями дела поделились в пресс-службе прокуратуры.Руководитель «Бюро ритуальных услуг» лично передал сотрудникам полиции областного центра один миллион рублей за информацию о фактах смерти граждан, местах нахождения трупов и контактных данных родственников умерших.В отношении компании завели административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Организации назначили штраф эквивалентный сумме мзды. Решение суда в законную силу не вступило.Для исполнения решения Фемиды у фирмы арестовали автомобили.Ранее взяткодатель и сотрудники МВД привлечены к уголовной ответственности.