Сейчас о ситуации с коронавирусом. За сутки в регионе 294 новых заболевших. Специалисты...

Сейчас о ситуации с коронавирусом. За сутки в регионе 294 новых заболевших. Специалисты Роспотребнадзора называют ситуацию тревожной. По сравнению с предыдущей неделей, почти на 170 процентов выросло количество заразившихся детей до шести лет.Юлия Каркаваниди, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Пока мы не регистрируем крупных очагов трудовых коллективов, но риски их возникновения, как вы понимаете, высоки. Особенно в тех сферах жизни,где происходит большое количество контактов между людьми. Прежде всего это транспорт (водители, кондуктора), магазины, торговые центры, учреждения культурно-развлекательной направленности.При этом эпидемиологи сетуют на то, что картину распространения заболеваемости нельзя назвать полной. Сегодня ковид проходит обычно в легкой форме и очень похож по симптоматике на ОРВИ. Жители региона просто не делают тесты.С началом осени и учебного года количество болеющих будет увеличиваться. Представители департамента здравоохранения заявляют, что готовы к этому: развернуто 400 коек для больных короновирусной инфекцией. На данный момент занято чуть больше половины из них. Специалисты рекомендуют носить маски, обращаться вовремя к врачу и вакцинироваться. В том числе от гриппа. На территории региона это можно сделать в 93-х стационарных пунктах.Светлана Григорян, представитель департамента здравоохранения Владимирской области:- Развернуты в настоящее время пункты в гипермаркете "Глобус", открываем пункт вакцинации в "Ленте" и "Гастромаркет". Так же активизирована работа прививочной кампании в выходные дни. Вся актуальная информация у нас есть на сайте департамента здравоохранения.