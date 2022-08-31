В День Знаний 1 сентября во Владимирской области вводится запрет на продаже алкоголя в розничных магазинах. Ограничения регулируются региональным законом от 2014 года. с 21:00 31 августа до 9:00 2

В День Знаний 1 сентября во Владимирской области вводится запрет на продаже алкоголя в розничных магазинах. Ограничения регулируются региональным законом от 2014 года. с 21:00 31 августа до 9:00 2 сентября алкоголь нельзя будет купить только в магазинах и «разливайках». На кафе, бары и рестораны запрет не распространяется. Такой же закон действует во Владимирской области