Вступило в законную силу заочное решение Камешковского районного суда, вынесенное по результатам...

Вступило в законную силу заочное решение Камешковского районного суда, вынесенное по результатам рассмотрения коллективного искового заявления двадцати четырех истцов к отделу имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района.Речь шла о признании права собственности на земельные участки, расположенные в садоводческом товариществе, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Заявляя требования, истцы указали, что осенью 1984 года заводу «Электроприбор» был выдан акт на право пользования землей, площадью 59,58 га., для организации коллективного садоводства. В 1996 году постановлением главы Камешковского района утвержден план границ земельного участка садоводческого товарищества, площадью 42,379 га. Садоводческое товарищество, образованное во время предоставления земельного участка, ликвидировано в январе 2009 года.Поскольку садоводческое товарищество было организовано до вступления в силу Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», то при его ликвидации сохраняются права его бывших членов на земельные участки и другое недвижимое имущество.Спорные земельные участки образованы из земельного участка, предоставленного заводу, и поставлены на кадастровый учет. Истцы являлись членами садового товарищества, а в настоящее время являются членами товарищества собственников недвижимости. Принадлежность спорных земельных участков истцам подтверждается их членскими книжками.Истцы полагали, что соблюдены все условия, предусмотренные п. 2.7 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ, для приобретения ими в собственность земельных участков. Ответчик в суд не явился, свою позицию по иску не высказал.Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства в своей совокупности, пришел к выводу об обоснованности заявленных требований. И 15 июня 2022 года вынес заочное решение, которым постановил – исковые требования удовлетворить, признать за каждым истцом право собственности на принадлежащий ему земельный участок в товариществе собственников недвижимости.Фото https://www.pxfuel.com/