Во Владимирской области найдена погибшей 43-летняя Светлана Савина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». Несколько дней назад Светлана Александровна в ..

Во Владимирской области найдена погибшей 43-летняя Светлана Савина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».Несколько дней назад Светлана Александровна в городе-оружейников. С 25 августа её разыскивали волонтёры.«Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким», - сообщили добровольцы в соцсетях.Подробности не уточняются. Однако местные жители сообщают, что женщина стала жертвой убийства.Для уточнения информации редакция «33Live.Ru» направила запрос в СУ СК по Владимирской области. Следите за нашими публикациями.