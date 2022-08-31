На территории региона за прошедшие сутки 31 августа лабораторно подтверждено 294 случая заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 31 августа лабораторно подтверждено 294 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.70 - во Владимире41 — в Гусь-Хрустальном районе21 — в Александровском районе35 — в Ковровском районе26 — в Кольчугинском районе15 — в Киржачском районе4 — в Юрьев-Польском районе14 — в Суздальском районе7 — в Камешковском районе9 — в Гороховецком районе5 — в Петушинском районе7 — в Собинском районе6 — в Радужном6 — в Меленковском районе24 — в Муромском районе2 — в Вязниковском районе2 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 156 651 случай заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).