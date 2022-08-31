На территории региона за прошедшие сутки 31 августа лабораторно подтверждено 294 случая заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 31 августа лабораторно подтверждено 294 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
70 - во Владимире
41 — в Гусь-Хрустальном районе
21 — в Александровском районе
35 — в Ковровском районе
26 — в Кольчугинском районе
15 — в Киржачском районе
4 — в Юрьев-Польском районе
14 — в Суздальском районе
7 — в Камешковском районе
9 — в Гороховецком районе
5 — в Петушинском районе
7 — в Собинском районе
6 — в Радужном
6 — в Меленковском районе
24 — в Муромском районе
2 — в Вязниковском районе
2 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 156 651 случай заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).