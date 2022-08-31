Почти половина новых инфицированных - владимирцы старше 50 лет.

Роспотребнадзор рапортует о напряжённой эпидемической ситуации, складывающейся во Владимирской области. Именно такую характеристику обстановке дала официальный представитель ведомства Юлия Каркаваниди.«За прошедшую неделю выявлено 1445 заболевших, показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 71,6%. Почти половина новых инфицированных - владимирцы старше 50 лет», – подчеркнула Юлия Каркаваниди.Она добавила, что в регионе создан запас из 155 тысяч ПЦР-тестов.В связи с началом учебного года санитарные врачи просят соблюдать профилактические требования: дезинфекция, регулярная влажная уборка и проветривание помещений, использование антисептиков и мыла, проведение термометрии, обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов. Сотрудникам пищеблоков рекомендуется использовать маски и перчатки.Жителям рекомендуют надевать СИЗы при посещении аптек, больниц, соцучруждений, ТЦ, транспорта и МФЦ. Напомним, что повсеместно вводить масочный режим пока