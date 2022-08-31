31 августа во Владимирской области завершается купальный сезон, во время которого в регионе утонули 41 человек, среди которых 8 – дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. За

31 августа во Владимирской области завершается купальный сезон, во время которого в регионе утонули 41 человек, среди которых 8 – дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. За лето 2021 года во Владимирской области произошло 36 трагедий на воде. Среди погибших – 6 детей. Все трагедии тогда, в отличии от этого года, произошли в