Три лесных пожара на площади в 3,8 га потушили во Владимирской области за сутки на 31 августа. Об этом рассказали в департаменте лесного хозяйства региона. Из-за грядущего похолодания в регионе

Три лесных пожара на площади в 3,8 га потушили во Владимирской области за сутки на 31 августа. Об этом рассказали в департаменте лесного хозяйства региона. Из-за грядущего похолодания в регионе установлен четвертый класс пожарной опасности, тогда как еще вчера был максимальный – пятый. За сутки на 30 августа в области потушили пять лесных пожаров. Всего