Департамент труда и занятости населения Владимирской области организовал межрегиональный семинар по обмену опытом в сфере содействия занятости населения. Служба занятости населения 33 ..

Департамент труда и занятости населения Владимирской области организовал межрегиональный семинар по обмену опытом в сфере содействия занятости населения. Служба занятости населения 33 региона принимала коллег из Вологодской области, кроме того ответный визит нанесли представители службы занятости населения из Липецкой области.Программа получилась насыщенной и разнообразной. Гостям показали Муромский центр занятости населения, который модернизируется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», во Владимире посетили пилотный центр «Работа России», модернизированный в прошлом году, где познакомились с новыми технологиями в работе профессиональных консультантов и психологов. В Гусь-Хрустальном им провели экскурсию по Гусевскому хрустальному заводу, одному из старейших в Европе и России по производству хрустальных изделий ручной работы, и рассказали, как в 33 регионе специалисты службы занятости помогают найти работу инвалидам и решают вопросы комплексного обеспечения предприятий узкопрофильными специалистами. Также в формате круглого стола участники обсудили новые возможности службы занятости и лучшие практики предоставления сервисов для клиентов.По мнению Марии Мальцевой, заместителя директора Департамента труда и занятости населения, подобные встречи позволяют увидеть проблемы со стороны, погрузиться в детали и найти дополнительные способы решения.