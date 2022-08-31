Во исполнение требований президента России Владимира Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам ГД по контролю и просвещению проанализировать ситуацию с ремонтом школ и их готовностью к началу нового учебного года.

Во исполнение требований президента России Владимира Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам ГД по контролю и просвещению проанализировать ситуацию с ремонтом школ и их готовностью к началу нового учебного года.В случае неудовлетворительной работы подрядчиков депутаты в своих избирательных округах будут направлять обращения к контрольно-надзорные органы, сообщает пресс-служба Госдумы.Инициированную президентом федеральную программу капремонта школ необходимо реализовать в намеченные сроки – до 2026 года, подчеркнул Володин.Владимир Путин 31 августа провел совещание с правительством, где обсуждалась готовность школ к 1 сентября. Президент призвал отказаться от работы с подрядчиками, которые сорвали сроки ремонта 84 школ.