Почти половина россиян в этом году провела отпуск в путешествиях, преимущественно выбирая внутренние направления. В среднем на поездки по нашей стране турист тратил 51 тыс. рублей, сократив ..

Почти половина россиян в этом году провела отпуск в путешествиях, преимущественно выбирая внутренние направления. В среднем на поездки по нашей стране турист тратил 51 тыс. рублей, сократив расходы по сравнению с прошлым годом. Расходы на заграничные путешествия из расчета на одного человека, наоборот, увеличились до 79 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ.По данным опроса ВТБ, почти половина опрошенных - 47% - провела отпуск в путешествиях. На втором месте по популярности – отдых на даче или в городе, так отпуск провели по 37% респондентов. Кроме того, опрошенные отмечали и другие варианты проведения отпуска, в том числе, поездки к родственникам.Как и в прошлом году, в основном туристы выбирали поездки по России: на них пришлось 83% от всех путешествий. Среди отпускников 13% в этом году предпочли внутренний туризм, хотя в прошлом году по стране не ездили. А 9% отпускников, которые путешествовали за границу год назад, отказались от привычного отдыха за рубежом.Основной мотив тех, кто в этом году только планирует отпуск, но не готов ехать за границу – дороговизна таких путешествий, на нее указало 55% из них. Неудобства, связанные с логистикой или оплатой, отметили соответственно 16% и 23%. При этом 75% от общего числа отпускников не отдыхали за рубежом ни в прошлом году, ни в этом.В среднем на туристическую поездку по России в этом году россияне тратили меньше, чем в прошлом – 51 тыс. рублей против 54 тыс. А вот средние расходы на отдых за рубежом выросли и достигли 79 тыс. рублей на человека, в то время как год назад они составляли 73 тыс. рублей. За границей россияне расплачивались в основном картой российского банка (63%), а также наличными (57%).При этом три четверти туристов как в России, так и за рубежом пытались сэкономить в поездке. Прежде всего, путешественники стремились сократить расходы на размещение – 43% из них – и меньше тратиться на развлечения (37%). Каждый третий искал возможность сэкономить на транспортных расходах, каждый четвертый – на питании. Почти четверть туристов, как и в прошлом году, ни в чем себе не отказывали во время путешествий.Туристические поездки за рубеж, как в год назад – это преимущественно пляжный отдых: на него пришлось три четверти туров.Жители Москвы путешествовали чаще жителей остальных городов – 55% против 45%. Они же чаще выбирали пляжные зарубежные курорты – 31% против 10% среди жителей других городов. Поездки по России во время отпуска чаще выбирали жители средних и крупных городов (86%), чем москвичи (75%).Опрос проводился 8-19 августа среди жителей городов России с населением свыше 100 тыс. человек, в нем приняли участие 1505 респондентов – клиентов различных банков – в возрасте от 18 до 60 лет. При ответе на ряд вопросов им предлагалось выбрать несколько вариантов