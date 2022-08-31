ВТБ расширяет свою кредитную линейку и запускает экспресс-кредитование до 100 тысяч рублей на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. Размер ежемесячного платежа по ..

ВТБ расширяет свою кредитную линейку и запускает экспресс-кредитование до 100 тысяч рублей на любые цели только по паспорту и с моментальным одобрением. Размер ежемесячного платежа по быстрому кредиту начинается от 900 рублей. По прогнозам банка, объем кредитов ВТБ в этом сегменте составит порядка 800 млн рублей до конца года.Оформить заявку на экспресс-кредит можно на сайте ВТБ или в офисе банка, одобрение занимает не более 2 минут. Минимальный ежемесячный платеж по кредиту составит от 900 рублей без дополнительных расходов на страхование.«В нынешних рыночных условиях получение средств «здесь и сейчас» с низким ежемесячным платежом стало актуально для наших клиентов, особенно среди молодежи и людей с невысокими доходами. Поэтому ВТБ решил запустить новый продукт с комфортными и прозрачными условиями. Статус надёжного государственного банка гарантирует клиентам безопасность сделки и честный подход к решению возможных трудностей. При этом условия по кредиту не окажут существенного давления на их бюджет, а мгновенное одобрение и простота оформления позволят быстро получить необходимую сумму. По нашим прогнозам, до конца года мы выдадим более 800 млн рублей в рамках экспресс-кредитования», – комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.ВТБ – один из лидеров российского рынка кредитования наличными. За семь месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили почти 540 тыс. кредитов наличными на сумму 310 млрд рублей. Портфель кредитов наличными в ВТБ достиг почти 1,8 трлн рублей. С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов по ставке 5,4% годовых, что позволяет заемщикам снизить свою платежную нагрузку до 50%.