На парня завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас юноша находится под домашним арестом.

Владимирские опера задержали 21-летнего жителя Ростовской области, который выполнял роль курьера в махинациях интернет-мошенников. Аферисты кинули на деньги 71-летнюю пенсионерку и 87-летнего дедушку из Владимира.Комбинаторы XXI века работали по старой схеме: звонок о якобы произошедшем ДТП со смертельным исходом, предложение откупиться, выезд сообщника за деньгами. Разумеется, что никто из родственников обманутых людей ни в какие аварии не попадал и никого не давил.Однако доверчивые пенсионеры все-таки повелись на уловки злоумышленников и отдали сбережения их подельнику. Мужчина переводил деньги на банковские счета «работодателей», оставляя себе оговорённый процент.На днях его задержали. Фигурант признался в содеянном и вернул владимирцам 300 тысяч рублей. На парня завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас юноша находится под домашним арестом.