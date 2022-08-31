Житель Меленок отсудил у ФСИН компенсацию в размере 100 тысяч рублей за то, что его избили два других осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда. Изначально истец требовал

Житель Меленок отсудил у ФСИН компенсацию в размере 100 тысяч рублей за то, что его избили два других осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда. Изначально истец требовал компенсировать ему 6 млн рублей за угрозы и насилие со стороны сотрудника колонии и осужденных. Как установил суд, в 2017 году в СИЗО на мужчину напали двое