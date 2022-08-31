Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту несвоевременного обеспечения...

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту несвоевременного обеспечения льготным лекарственным препаратом тридцатилетнего жителя города Гусь-Хрустальный.Установлено, что с 2016 года молодой человек состоит на учете у врача-гематолога с диагнозом хронический миелолейкоз. Согласно рекомендациям ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» пациенту рекомендовано лечение препаратом «Нилотиниб».При этом больной имеет право на льготное лекарственное обеспечение как по федеральной, так и по региональной льготе.Однако органами здравоохранения региона пациент жизненно необходимым льготным лекарственным препаратом, назначенным к ежедневному применению, не был обеспечен.Прокурор в судебном порядке потребовал обязать Департамент здравоохранения региона обеспечить больного лекарственным препаратом «Нилотиниб» на основании ранее выданного рецепта.Решением Гусь-Хрустального городского суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Пациент получил необходимое лекарство, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pexels.com