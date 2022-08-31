Жители села Барское-Городище жалуются на масштабное подсобное хозяйство по соседству. Два земельных участка буквально оказались в окружении кур, гусей, баранов, свиней и продуктов их

Жители села Барское-Городище жалуются на масштабное подсобное хозяйство по соседству. Два земельных участка буквально оказались в окружении кур, гусей, баранов, свиней и продуктов их жизнедеятельности. Люди говорят, что жить с таким соседством просто невозможно – запах навоза и других нечистот стоит на жилых участках вне зависимости от направления ветра, перья от гусей разлетаются по газону,