Жители Вязниковского района вынуждены экономить воду. Виной всему аномальная жара и отсутствие...

Жители Вязниковского района вынуждены экономить воду. Виной всему аномальная жара и отсутствие дождей. Из-за знойной погоды существенно упал уровень воды в главной артерии региона - реке Клязьме.Вести уже рассказывали, что показатель глубины близок к рекорду 2010 года и может его побить. Для жителей областного центра, по уверению водоснабжающих организаций - это не проблема, всё работает в штатном режиме. А вот у вязниковских систем водозабора обнаружились трудности. И чтобы в критических условиях не оставить людей без воды, ресурсоснабжающие организации были вынуждены ограничить подачу потребителям. Сегодня там работает наша съёмочная группа. И насколько серьёзна ситуация, какие ещё меры будут предприняты - расскажем в нашем итоговом вечернем выпуске Вестей.