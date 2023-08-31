1033-летие города Владимира отметят содержательно и масштабно Во Владимире идут последние...

1033-летие города Владимира отметят содержательно и масштабноВо Владимире идут последние приготовления к празднованию Дня города. В эти выходные областная столица отметит тысяча тридцать третий день рождения. Подробную программу праздника представили в мэрии.Главные события пройдут в субботу. Официальное открытие Дня города состоится в полдень на Соборной площади, она станет центром торжеств. Впрочем, организаторы обещают, площадок будет море и каждый найдет себе что-то по возрасту и по душе. Ежегодный фестиваль национальных культур "Многоликий Владимир" пройдет в парке "Липки". Горожане смогут прогулять по владимирскому "арбату" на улице Георгиевской. Театральная площадь станет "Городом больших людей", там на весь день введут "детское самоуправление". Вечерняя программа стартует в 18.00, на Соборной площади начнется праздничный концерт, а завершится суббота красочным салютом. В десять вечера. В мэрии напоминают, весь день центр города будет закрыт для транспорта.Наталья Литвинова, замначальника управления культуры и туризма администрации г. Владимир:- День города у нас два дня 2 и 3 сентября и он очень насыщен событиями на все вкусы, как всегда традиционно мы делаем и для семейного посещения и для молодежи и для любителей джаза и рока, любителей исторической реконструкции и так далее, интересных молодежных течений.