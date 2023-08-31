Компания «Энергосбыт Волга» составила антирейтинг управляющих компаний, которые «забили» на оплату квитанций за электричество. В список вошли 25 организаций, у каждой долгов не менее чем на

Компания «Энергосбыт Волга» составила антирейтинг управляющих компаний, которые «забили» на оплату квитанций за электричество. В список вошли 25 организаций, у каждой долгов не менее чем на 50 тыс. Вместе они должны более 32,6 млн рублей. Большинство бессовестных начальников обитают в Александровском районе: 10 организаций накопили долгов на 23,3 млн рублей. На втором месте расположились 5