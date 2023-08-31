48 человек и 9 единиц техники использовали во время тактических учений во Владимире Во Владимире,...

48 человек и 9 единиц техники использовали во время тактических учений во ВладимиреВо Владимире, на территории предприятия "Техсервис", на улице Полины Осипенко прошли пожарно-тактические учения.По легенде, на заводе произошла разгерметизация аммиачной холодильной установки, а затем начался пожар.Первыми в дело вступили специалисты специализированной пожарно-спасательной части - они развернули пост химического наблюдения и провели замеры содержания аммиака в воздухе. Несколько звеньев газодымозащитной службы ушли в разведку, определили местонахождение пострадавших сотрудников предприятия и приступили к их спасению. Всего в учениях было задействовано 48 человек личного состава и 9 единиц техникиДмитрий Сироткин, начальник 1-ого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Владимирской области:- Принципиальная позиция по данному объекту в том, что есть особенности в тактике тушения-здесь есть и сложная планировка и различные коммуникации, а так же наличие аммиака. Сюда мы привлекали технику по второму рангу пожара. Отрабатывали спасение и эвакуацию пострадавшего, тушение условного пожара в аппаратной, привлечение большого количества звеньев ГДЗС.