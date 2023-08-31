В особую экономическую зону «Владимир» вошли предприятия по производству алмазных пластин и...

В особую экономическую зону «Владимир» вошли предприятия по производству алмазных пластин и глазированных сырков.Заключены соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Владимир» с ООО «Алмазная долина», ООО «ЦТМ-Карабаново» и ООО «Киржач молоко», сообщает Министерство экономического развития и промышленности Владимирской области.Ими предусмотрено создание в Александровском районе двух импортозамещающих производств по выпуску эпитаксиальных карбидокремниевых пластин и синтетических алмазных монокристаллических пластин, а также создание производства в Киржачском районе по выпуску молочно-творожной группы (глазированные сырки) и мороженого.В итоге, на территории ОЭЗ ППТ «Владимир» уже зарегистрировано 8 резидентов.Фото: https://www.pxfuel.com