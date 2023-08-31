Аналитики ожидают, что к концу года будут поставлены новые рекорды выдач ипотечных кредитов. Этот показатель может по итогам года достичь 6,5–6,7 трлн рублей, что выше, чем результаты двух предыдущих лет, считают в НКР. В Альфа-банке согласились с таким прогнозом.

До конца 2023 года выдачи ипотеки могут установить месячный, квартальный и годовой рекорды. Об этом пишут Ведомости со ссылкой на обзор аналитиков рейтингового агентства НКР. По их оценке, по итогам года показатель может достичь 6,5–6,7 трлн рублей. Это на 35–40% больше, чем в 2022 году, и на 14–18% — рекордного 2021 года. Остальные эксперты сомневаются, что выдачи смогут вырасти до уровня 6 трлн рублей, но не исключают обновления годового рекорда.Альфа-банк прогнозирует выдачу ипотеки в 2023 году на уровне 6,7 трлн рублей. В банке фиксируют увеличение спроса в последние недели августа на стандартные программы, по которым началось повышение ставок, сказал представитель кредитной организации. В первой половине 2023 года банки выдали ипотечных кредитов россиянам на 3,05 трлн рублей. По данным Frank RG, в июне и июле выдачи составили 627 млрд рублей и 657 млрд рублей соответственно, что стало историческим максимумом для этих месяцев года.С 1 октября начнут действовать очень высокие надбавки по кредитам на новостройки и вторичное жилье. Наибольшие значения коснутся договоров долевого участия — по кредитам с первоначальным взносом до 10% расчетная надбавка составит 900%. Доля таких кредитов — 1% от выдач. Эксперты НКР отмечают, что удорожание кредитов формирует ажиотажный спрос: люди заключают сделки по уже одобренным заявкам или же оформляют их с нуля в ожидании дальнейшего роста стоимости. Желание защитить свои накопления на фоне падения рубля стимулирует у населения спрос на недвижимость, добавляют аналитики. Все это, по оценке НКР, приведет к дополнительному интересу к льготным программам, ставка по которым сейчас значительно ниже рыночной.Всплеск спроса и предложения начнется до конца третьего квартала, полагают в НКР. Банки будут стараться максимально нарастить ипотечный портфель, предлагая выгодные условия заемщикам, в том числе с низким первоначальным взносом (до 20%) и высоким показателем долговой нагрузки (выше 80%). В августе и сентябре банки могут выдать около 400 000 кредитов, а средний чек впервые превысит 4 млн рублей, прогнозируют в НКР. В итоге месячные выдачи в августе могут превысить 700 млрд рублей, побив рекорд декабря 2022 года (697 млрд рублей) и достигнуть 750–800 млрд рублей в сентябре. В этом случае будет поставлен и рекорд квартала — в июле – сентябре выдачи могут превысить 2 трлн рублей. Предыдущий рекорд банки поставили во втором квартале 2023 года — около 1,8 трлн рублей.Сбер уже сообщил об историческом максимуме по итогам августа: банк выдаст 144 500 жилищных кредитов на 503 млрд рублей, сказал директор дивизиона Домклик Алексей Лейпи. Предыдущий рекорд Сбербанк установил в июле. По словам Лейпи, по итогам года выдачи Сбера могут достигнуть рекордных 4 трлн рублей, это на 55% больше 2022 года и на 38% — лучшего по выдачам 2021 года. Младший директор по банковским рейтингам Эксперт РА Надежда Караваева сказала, что в зависимости от динамики ключевой ставки выдача ипотеки по итогам 2023 года может составить 5,6–5,8 трлн рублей (+16–21% год к году). Руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко ожидает выдач на уровне 5–5,5 трлн рублей.ВТБ ранее сообщил, что по итогам 2023 года ожидает выдачи ипотеки на сумму свыше 6 трлн рублей. По нашей оценке, к концу года доля госпрограмм в общем объеме выдач на рынке может достигнуть 60% и более чем на четверть превысить показатель на начало года, — сообщил банк.Низкая ставка по госпрограммам с субсидируемой ставкой будет способствовать поддержке ипотечного кредитования на уровне, близком к прошлому году, считает главный аналитик управления ипотечных продуктов Росбанк Дом Ирина Бабина. Она не исключает роста выдач ипотечных кредитов на 5–10% к показателю 2022 года, если Центробанк смягчит денежно-кредитную политику и понизит ключевую ставку в четвертом квартале. Годовые выдачи в очередной раз побьют рекорд, а в августе могут превзойти показатель июля по причине того, что заемщики будут стараться заключить сделку на ранее одобренных условиях по относительно низким ставкам, полагает старший директор группы финансовых институтов АКРА Ирина Носова.НКР прогнозирует в четвертом квартале падение спроса на ипотеку: выдачи составят 1,5–1,7 трлн рублей. Во-первых, считают аналитики, исчерпается спрос, во-вторых, банки продолжат повышать ставки по собственным программам. В обзоре говорится, что больше всего подорожают кредиты с небольшим первоначальным спросом и на вторичное жилье. В Альфа-банке ждут смещения спроса в сторону программ с господдержкой. Спрос на вторичное жилье может снизиться на 25% за счет роста ставок и перетечь в новостройки, где основная доля выдач приходится на госпрограммы, считает Коваленко из Совкомбанка. Караваева ожидает охлаждения спроса в четвертом квартале.