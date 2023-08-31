Из Владимирской области в зону СВО прибыл очередной конвой с помощью.

Из Владимирской области в зону СВО прибыл очередной конвой с помощью. В действующие части доставлено свыше 25 тонн ценных грузов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Бойцы получили автомототехнику и дроны, средства наблюдения и противодействия летательным аппаратам, медикаменты, маскировочные сети, стройматериалы и даже подарки. Подчёркивается, что помощь собирали по заявкам командования воинских подразделений.Возглавлявший владимирскую автоколонну начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов отметил, что боевой дух земляков высокий. Военнослужащие сражаются храбро, и многие отмечены наградами.