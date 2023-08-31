Через Владимир из Нижнего Новгорода в Москву пойдут сдвоенные электропоезда. Вдвое увеличивается...

Через Владимир из Нижнего Новгорода в Москву пойдут сдвоенные электропоезда.Вдвое увеличивается количество вагонов в «Ласточке» сообщением Нижний Новгород – Москва в сентябре, сообщила пресс-служба ГЖД.Сдвоенный состав скоростной «Ласточки» №721 будет отправляться:- из Москвы 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября в 20:57, прибытие в Нижний Новгород в 01:07;- из Нижнего Новгорода 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 и 30 сентября в 04:55, прибытие в Москву в 09:06.Фото: