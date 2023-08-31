В России решили усовершенствовать механизм признания бесхозными земельных участков.

В России решили усовершенствовать механизм признания бесхозными земельных участков.Росреестр и ряд других ведомств планирует разработать законопроект, который позволит упростить процедуру. Предположительно, бесхозным могут признать участок, на котором уже несколько лет разрушен дом, вокруг все заросло травой, и эта проблема не решается в течение сезона.Как отмечает , в некоторых регионах процент заброшенных земель и дач достигает 70. Однако передать участок, который не используется, заинтересованному владельцу не так просто. Процедура на данный момент занимает много сил и времени, местные администрации часто не готовы заниматься этим вопросом, так как не хватает ресурсов. Одновременно с этим страдают СНТ, которые обязаны платить налоги и поддерживать инфраструктуру в надлежащем виде.Несмотря на необходимость реформировать механизм изъятия бесхозных земель, есть опасность, что упрощенная схема может создать дополнительные проблемы. Например, вместо старых и заброшенных будут отбирать самые удачные и плодородные.В будущем законопроекте планируется прописать четкие критерии, при которых земельный участок можно было бы признать бесхозным. Ведь людей, готовых выкупить старую дачу или участок под огород, достаточно.