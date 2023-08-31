В мэрии рассказали, чем будут удивлять любителей активного образа жизни в День города. 2 сентября «Молодежной точкой притяжения» станет Пушкинский бульвар. Площадка будет работать с 16:00. В

В мэрии рассказали, чем будут удивлять любителей активного образа жизни в День города. 2 сентября «Молодежной точкой притяжения» станет Пушкинский бульвар. Площадка будет работать с 16:00. В числе интерактивов – настольный хоккей, микрофутбол, асфальтный дартс. Будет представлен и текбол. Это игра в мяч на специальном столе. Впервые с текболом жители Владимира могли познакомиться на Дне