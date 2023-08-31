Энергетики Владимирской области представили антирейтинг должников среди управляющих...

Энергетики Владимирской области представили антирейтинг должников среди управляющих компаний.Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» опубликовал список управляющих компаний с самыми большими долгами за электроэнергию. В антирейтинг вошли 25 организаций, каждая из которых имеет просроченную дебиторскую задолженность более 50 тысяч рублей. На 21 августа 2023 года их совокупный долг превысил 32,6 млн рублей.Более 71% от общей суммы задолжали управляющие компании Александровского района: десять организаций накопили задолженность 23,3 млн рублей.Вторую строчку антирейтинга заняли пять организаций Петушинского района с общей суммой долга 7,1 млн рублей. Третье место занимает управляющая организация из Вязниковского района с просроченной дебиторской задолженностью, превышающей 863 тысячи рублей.- Если управляющая организация имеет задолженность за неоплату ОДН перед ресурсоснабжающей организацией, то одним из последствий может быть лишение её лицензии. Так, к примеру, 27 марта 2020 года решением инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области многоквартирные дома города Карабаново, которые находились в управлении ООО «ЖКО», были исключены из реестра лицензии. Основанием для этого решения явились в том числе задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, неисполнение предписаний ИГЖН и др., - поясняют последствия для нарушителей эксперты «Энергосбыт Волга».«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить. Быстро оплатить счета юрлица могут с помощью удобных дистанционных сервисов компании: личного кабинета и мобильного приложения.Фото: https://www.pxfuel.com