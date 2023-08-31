Глава Владимира Дмитрий Наумов вручил учителям, педагогам и наставникам министерские награды. Во...

Глава Владимира Дмитрий Наумов вручил учителям, педагогам и наставникам министерские награды.Во владимирском Доме культуры Молодежи прошло торжественное августовское педагогическое собрание.Дмитрий Наумов, глава г. Владимир:- У нас есть самое главное - это люди, люди, готовые работать, отдавать не только себя, но и свою душу в воспитании подрастающего поколения. И это дорогого стоит. Самое главное что мы получили, проезжая наши учреждения, это то, что люди несмотря ни на что готовы работать и воспитывать наших детей. А что может быть еще лучше!Преданные своему делу, почетные награды получили 55 работников сферы образования, культуры, спорта. За достижения и заслуги знаками "Отличник просвещения" награждены заместитель начальника городского управления образования, директоры, завучи, преподаватели школ Владимира, руководители внешкольных кружков, воспитатели детских садов. Трое педагогов удостоены нагрудных знаков "За верность профессии". Торжественно присвоены звания "Почетного работника сферы образования", "сферы воспитания", "Почетного наставника". Участникам собрания переданы благодарственные письма от администрации Владимира и городского совета народных депутатов. Подарком для всех стал праздничный концерт.Наталья Александрова, педагог детской школы искусств №6 г. Владимир:- Самые главные мои достижения - это достижения моих учащихся. Если ты любишь своего ребенка, свою работу, то тогда все получается.Наталья Прохорова, замдиректора, учитель начальных классов школы №40 г. Владимира:- Надо всегда верить в то, что у любого ребенка есть потенциал, у кого то побольше, у кого - то пониже.Но всегда надо держать этого маленького ребеночка за руку и вести по дороге знаний и только тогда он добьется всех успехов.