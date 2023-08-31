Главврач владимирской поликлиники задолжал поставщику лекарств.
Прокуратурой города установлено,...
Главврач владимирской поликлиники задолжал поставщику лекарств.
Прокуратурой города установлено, что несмотря на исполнение взятых обязательств по поставке лекарств, предприниматель в установленный срок оплату не получил. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении и наложен штраф. также прокурором руководителю поликлиники внесено представление.
В результате оплата произведена полностью.
Фото: https://www.pxfuel.com