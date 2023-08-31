Главврач владимирской поликлиники задолжал поставщику лекарств. Прокуратурой города установлено,...

Главврач владимирской поликлиники задолжал поставщику лекарств.Прокуратурой города установлено, что несмотря на исполнение взятых обязательств по поставке лекарств, предприниматель в установленный срок оплату не получил. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении и наложен штраф. также прокурором руководителю поликлиники внесено представление.В результате оплата произведена полностью.Фото: https://www.pxfuel.com