В ближайшую субботу, 2 сентября, движение транспортных средств в Коврове будет ограничено.

В ближайшую субботу, 2 сентября, движение транспортных средств в Коврове будет ограничено. Данная мера вводится для обеспечения безопасности граждан во время празднования Дня города. Такую информацию сообщила пресс-служба местной администрации.Так, с 9.00 до 14.00 проезд для машин закроют на проспекте Ленина от Чернышевского и ул. Ногина до Комсомольской. Также запретят движение по улице Ватутина от Ленина до Чкалова.Кроме того, с 8.40 до 9.00 автолюбители не смогут проехать от улицы Труда до Октябрьской.Жителям и гостям города советуют заранее выбирать объездные маршруты.