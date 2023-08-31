Какую программу подготовили владимирским школьникам и студентам к празднику День знаний...

Какую программу подготовили владимирским школьникам и студентам к празднику "День знаний -2023"?11.00 - парк «Добросельский», пройдет развлекательная программа «Загадки школьного портфеля».11.00 - Центральный парк, начнется программа «В школе хорошо, а в парке лучше».В 12.00 парк «Дружба» приглашает на анимационную программу «Звенит звонок — пора на урок!». Юных владимирцев ждут задания, конкурсы, праздничные выступления и призы.Бесплатная программа состоится и на «Рынке на Студеной». Ребят ждет шоу «Распробуй», аквагрим, мыльные пузыри, сладкие угощения, а также призы и подарки для первоклашек. Начало программы в 13 часов, а в 16.00 начнутся игры с Мосигрой.1 сентября школьники и студенты смогут бесплатно прогуляться по Патриаршему саду.Центр культуры и искусства на Соборной приглашает на тематическую экскурсию «Девчонки с сердцем из стали, мальчишки с душой, как гранит!» Экскурсия посвящена непростой и драматической теме детей, на долю которых выпало жить во время Великой Отечественной войны..В Центральной городской библиотеке можно будет посетить сразу несколько мероприятий. Ученикам начальных классов отлично подойдет краеведческая мастерская «Русь Владимирская». Дети узнают много нового о родном городе и окрестностях, ответят на вопросы викторины и примут участие в тематическом мастер-классе. Учащиеся 3-7 классов поборются за звание лидера в аналоге телевизионной игры «Сто к одному».Старшеклассники окунутся в атмосферу 20-х годов прошлого века и попробуют «найти Мафию» в одноименной игре. Квест-экскурсия «Тайная жизнь Библиотеки на Суздальском». Новое и совершенно уникальное путешествие по самым потайным уголкам библиотеки, во время которого ребята заглянут в отдел комплектования, библиографический отдел и даже в отдел продвижения чтения. На каждой из станций участников будут ждать задания, по мере выполнения которых команды смогут прийти к заветной победе. Владимирцев ждут по адресу: Суздальский проспект, 2.Мероприятия пройдут по предварительной регистрации. Запись и справки по телефону: 21-68-27.Во Владимирской областной библиотеке решили не ограничиваться одним днем, а посвятить началу учебного года целую неделю. С 1 по 7 сентября здесь пройдет фестиваль «Первоклассная неделя». Мероприятия состоятся сразу в двух корпусах.В корпусе на улице Мира, 51 в течение недели пройдут литературные викторины, можно будет разгадывать кроссворды и собирать пазлы. Также будет работать книжная выставка « Удивительная архитектура».1 сентября в 12.30 пройдет тренинг с психологом для учащихся 8-11 классов, помогающий лучше узнать и понять друг друга «Давайте познакомимся». По предварительной записи по телефону — 33-37-00.3 сентября в 11.00 - творческий час по созданию фигурок в технике оригами «Осенние листья».4 сентября в 11.00 - «Архитектурные шедевры мира» - виртуальное путешествие по разным уголкам мира, чтобы познакомиться с наиболее интересными достижениями архитектуры. По предварительной записи по телефону — 33-37-00. А в отделе детского чтения в это время пройдет интеллектуальная игра для школьников.В 12.30 - тренинг с психологом для учащихся 8-11 классов, помогающий лучше узнать и понять друг друга. По предварительной записи по телефону — 33-37-00.5 сентября в 12.00 - «Такие разные библиотеки» - познавательный час о библиотеках разных стран мира.6 сентября в 16.00 - «Осенний букет» - творческий час по созданию коллажа.7 сентября в 11.00 - интеллектуальная игра для школьников. В 12.00 - «Идеальный наставник — Мэри Поппинс» литературно-познавательный час по книге Памелы Трэверс. В 12.30 - «Давайте познакомимся» - тренинг для учащихся 8-11 классов. По предварительной записи по телефону — 33-37-00.В корпусе на проспекте Строителей, 23 — в течение семи дней пройдет литературный квест «Книжный сыщик». По предварительной записи по телефону 33-64-66. Экскурсия по библиотеке для студентов и старшеклассников по предварительной договоренности, а также викторины, посвященные Дню знаний.1 сентября в 10.00 - «Нескучный урок» - интерактивная праздничная встреча для учащихся 1-4 классов, отдел молодёжного чтения, по предварительной записи. В 11.00 - «Нескучный урок» - интерактивная праздничная встреча для учащихся 5-8 классов, отдел молодёжного чтения, по предварительной записи.2 сентября в 11.00 - «Копилка знаний» - познавательный час о невероятных открытиях.4 сентября — в 10.00 - «У Лукоморья дуб зеленый» - литературный квест для учеников 1-4 классов. По предварительной записи. В 11.00 - «Кругосветное путешествие по школам разных стран» - познавательный час о том, как устроен учебный год в разных странах мира.5 сентября — в 10.00 - «Читающее королевство» - интерактивный литературный проект. В 14.00 - «Стаканчик для карандашей» -творческий час.6 сентября в 10.00 - «В стране невыученных уроков» - смотрим и обсуждаем мультфильмы о школе.7 сентября в 10.00 - «Лучшая подружка книжки» - творческий час по созданию оригинальной закладки. В 15.00 - «Быть педагогом - великое призвание» - познавательный час-обзор о великих педагогах Макаренко, Ушинском, Крупской, Выготском, Сухомлинском.Фото freepik.com