На новой дорожной развязке во Владимире дежурят лежачие полицейские Молитвы жильцов домов на...

На новой дорожной развязке во Владимире "дежурят" лежачие полицейскиеМолитвы жильцов домов на улицах Василисина и Сперанского во Владимире, похоже, услышаны. На новой дорожной развязке под окнами многоэтажек теперь будут дежурить полицейские. Лежачие.Искусственные неровности должны положить конец шумным заездам "дрифтеров", которые по вечерам и по ночам сводят с ума жителей микрорайона. И летом, и зимой, ревя двигателями и свистя покрышками, по развязке наматывают круги ценители заднего прИвода. Жильцы домов не раз просили власти города принять меры и обуздать "мамкиных дрифтеров". И вот, кажется, решение найдено.