СМИ сообщают, что Примадонна задолжала одной из московских газовых компаний.

СМИ сообщают, что Примадонна задолжала одной из московских газовых компаний.Уже больше года Алла Пугачева не живет в России. Прошлой весной артистка уехала за границу, но навсегда ли – большой вопрос. В отличие от некоторых других покинувших страну звезд, которые категорически отказываются возвращаться, Примадонна уже несколько раз приезжала на родину по делам.Вероятно, даже если бы Алла Борисовна захотела, полностью отделиться от России у нее бы не получилось. Как известно, история с ее замком в деревне Грязь, который, по слухам, хотели продавать, так и не получила логического завершения. Кроме того, не так давно появилась , что на родине у певицы есть долг в размере 44,5 тысячи рублей из-за недвижимости. А теперь у Пугачевой, если верить источнику, нашли еще одну задолженность.уточняет, что на Аллу Борисовну подала в суд одна из московских газовых компаний. По информации СМИ, артистка должна "Газпром межрегионгаз" более 15 тысяч рублей. Сообщается, что звезда не оплатила газ за свой загородный участок в поселении Первомайскоев мае и июне этого года.Как предполагает , другим способом связаться с уехавшей за границу Примадонной не вышло. Поэтому, вероятно, газовикам пришлось обратиться в суд для решения проблемы. Также СМИ уточняют, что у артистки есть участок в 1,2 тысячи квадратов, о котором ранее было неизвестно. Как сообщается, земля находится в ДСК "Творчество" в Новой Москве.Ранее "Дни.ру" о том, что названа преемница укатившей за границу Пугачевой.