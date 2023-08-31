Народные приметы на 1 сентября. Какое блюдо нужно обязательно приготовить в праздник Стратилата...

Народные приметы на 1 сентября. Какое блюдо нужно обязательно приготовить в праздник Стратилата ТеплякаВ этот день обычно стоит жаркая погода и дует теплый южный ветер. От этого и прозвали в народе дату первое сентября Стратилат Тепляк. А ещё к этому времени поспевали морковь и свёкла. Отсюда и другое название дня – Фёкла-свекольница.В народе говорили: «Свекольница – девкам невольница. Несложное это дело – овощи за ботву таскать, но приходится своему огороду кланяться».Что можно делать в праздник Стратилата?В день Стратилата Тепляка обязательно нужно начать строить планы на следующий год, предварительно помолиться Богу и попросить у него помощи.Первое сентября считается идеальным для того, чтобы сменить работу, попробовать себя в творчестве, например, вышивать или рисовать.Считается, чтобы год был успешным, на Феклу Свекольницу обязательно нужно съесть блюдо из свеклы. Лучше всего подойдет борщ.Что нельзя делать в праздник Стратилата?Нельзя чинить одежду и обувь тем людям, которые собираются в путешествие, дальнюю дорогу.Нельзя бездельничать. Этот день нужно провести за сбором урожая плодовых деревьев, чтобы сварить из них компот.Нельзя в день Стратилата Тепляка ужинать в одиночестве. Нужно накрыть стол, главным угощением которого будут вино и мед, и позвать родных и близких людей.Народные приметы на 1 сентября 2023 годаЮжный ветер — к хорошему урожаю овса.Какая погода сегодня, такой будет вся осень.Закат розовый или золотистый — к хорошей погоде.Мало облаков — погода наступит ясная, но холодная.Утром стоит туман — зима окажется снежной.Гром — к тёплой осени и снежной зиме.Фото pxfuel.com; freepik