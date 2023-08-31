Артистка прокомментировала нелицеприятные слова коллеги в ее сторону.

Артистка прокомментировала нелицеприятные слова коллеги в ее сторону.Валентина Талызина – одна из самых любимых зрителем отечественных актрис. Уже более полувека она играет на сцене и примеряет на себя новые роли в кино. В этом году артистке исполнилось 88 лет, но даже в таком почтенном возрасте она продолжает радовать своим талантом публику. Впрочем, не все считают, что это достойно уважения.На днях Михаил Ширвиндт позволил себе нелестное высказывание в адрес Валентины Талызиной, прокомментировав ее недавнее интервью. В беседе с Вячеславом Манучаровым артистка сделала несколько неоднозначных заявлений о некоторых коллегах. После просмотра ролика часть публики предположила, что актриса говорит странные вещи в силу возраста. К такому же выводу пришел Ширвиндт.В своем блоге Михаил Ширвиндт Валентину Талызину "полоумной старушкой" и заявил, что ему ее жаль. Артистка не стала пропускать эти слова мимо ушей и ответила оскорбившему ее коллеге. Как пишет , звезда напомнила, что по-прежнему успешно выступает и играет главные роли."Он назвал меня полоумной старухой. Можете ему передать, что полоумная старуха играет в театре Моссовета 65 лет. Эта полоумная старуха сейчас играет главную роль в спектакле Островского "Волки и овцы", – заявила Валентина Талызина.Кроме того, артистка отметила, что постановки с ее участием пользуются большим спросом среди зрителей. По словам знаменитости, билеты на спектакль с трудом можно достать из-за огромного количества желающих.