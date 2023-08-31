Трудно ли первые 100 лет учиться, учиться и учиться?

Трудно ли первые 100 лет учиться, учиться и учиться?Средняя общеобразовательная школа № 11 города Владимира носит имя заслуженного учителя РСФСР, почётного гражданина Владимира Марии Фёдоровны Мануйловой.В этом году учебное учреждение отмечает 100-летие! Директор школы-юбиляра Елена Михайловна Захарова вместе с командой педагогов к 1 сентября готовы. Они рассказали, трудно ли первые 100 лет учиться, учиться и учиться.Кто нас выводит в мастераЭто учебное заведение находится недалеко от центра Владимира, но при этом обстановка вокруг него совершенно камерная. Полное ощущение, что идёшь по парковой зоне, настолько много зелени здесь. И обстановка внутри такая же спокойная и умиротворяющая. По отзывам учеников и педагогов, чувствуют они себя здесь как дома.Именно к этому и стремилась Мария Фёдоровна Мануйлова, когда в 1971 году возглавила среднюю школу № 11. Учитель начальных классов Алла Львовна Зарипова вспоминает, как её в пять лет мама, которая была тут медработником, брала с собой.– Первое яркое воспоминание о нашей школе – из детства, – говорит она. – Мария Фёдоровна берёт меня за руку, и мы идём путешествовать по школьным коридорам. Это всегда было очень интересно. Десять лет спустя, в 1984 году, Мария Фёдоровна вела у нас уроки истории. Она была прекрасным учителем, историю мы знали и любили. Никогда не ругала, очень корректно относилась к ученикам. Успокаивала ученика одной фразой: «Юпитер сердится, значит, он не прав» или «Сегодня, дружочек, ты меня расстроил». И на следующий урок все были готовы блестяще.В старших классах Алла Зарипова решила, что будет учителем. И её мечта исполнилась. В 1989 году после окончания вуза пришла в родную школу учителем. И с тех пор работает здесь.– Я выбрала профессию учителя начальных классов, чтобы именно учить. Мы стараемся научить так, чтобы дети почувствовали себя личностью и уверенно шли дальше, искали пути и формы самореализации. Педагогический коллектив школы всегда был сильным и очень доброжелательным. С некоторыми коллегами я 30 лет отработала. Почти каждый год принимаем молодых педагогов, стараемся, чтобы они почувствовали себя комфортно в школе, чтобы задержались и остались в профессии.Об особой атмосфере тепла, радушия, душевности говорят и те, кто работает здесь сравнительно недавно. Александр Николаевич Чернышов, учитель русского языка и литературы, пришёл сюда на работу пять лет назад. «Судьба, наверное, привела», – улыбается он.– За все годы работы никогда не было мысли сменить учебное заведение или профессию. У нас замечательный коллектив единомышленников, самые прекрасные дети. Это особенно остро чувствуется, когда бываю по работе в других школах. Наших ребят ни с кем не сравнить. Они более добродушные, открытые, любознательные. Повезло и со старшими наставниками: к любому обратишься – и помогут.Мы вместе с учениками постоянно участвуем в конкурсах, причём не только городского и областного, но и международного уровня. Два года назад участвовали в конкурсе «Лучший класс года», вышли в финал и заняли третье место. Не так давно заняли первое место на городской олимпиаде по литературе. Дети у нас начитанные, талантливые, заинтересованные учиться и узнавать новое, – говорит Александр Николаевич.Однако интерес к предмету разбудили у ребят в наш век электронных сервисов именно педагоги, такие как наш собеседник и его наставница Ирина Фёдоровна Давыдова, учитель русского языка и литературы. Она отдала этой школе 29 лет трудовой биографии.– Когда сам учитель растворился в своём предмете, дети это чувствуют. Если педагог отбывает наказание, то и отдача от класса будет такая же. У нас учителя свой предмет любят и готовы его изучать постоянно. Более того, чем глубже мы погружаемся в него, тем чаще приходит осознание того, что ещё очень и очень многое надо познать. И нашим ученикам мы стараемся передать и свою любовь к предмету, и стремление узнавать новое, искать ответы на трудные вопросы и задачи.Творческий образовательный процесс, конечно, невозможен без особой атмосферы. Нам в школе комфортно, уютно. Школа – дом не только для детей, но и для учителей. У нас он родной. Здесь всё своё время проводим, общаемся, отмечаем дни рождения и праздники. Домой приходим поужинать, переночевать – и снова в школу, – говорит Ирина Фёдоровна.Она объездила многие города вместе со своими учениками, открывая для них Петербург Достоевского, Москву Пушкина, Минск Янки Купалы... Она, как и её коллеги, не смотрит на часы, общаясь с детьми.Школа наставниковУчитель истории Павел Дмитриевич Красильников работает в школе четвёртый год. Его после защиты диплома позвала на работу в школу Татьяна Юрьевна Ковалькова, в то время возглавлявшая учебное заведение.– На тот момент я не думал о школе, но решил попробовать. Вошёл в эту среду и не пожалел ни разу. Мои старшие товарищи постоянно были рядом, давали хорошие советы, подмечали ошибки, говорили, как исправить, определили мой настрой на работу, за что я им очень благодарен, – сказал Павел Дмитриевич.Он ведёт большую внешкольную работу с учениками. За последние годы здесь реализовали несколько интересных и масштабных проектов, некоторые из которых отметили на уровне города и области. Так, ученики с пятого по выпускной класс весь год под его руководством готовили презентации на тему «Промышленность города Владимира в 60–70-х годах». В итоге подняли и собрали объёмный пласт информации о ведущих владимирских фабриках и заводах, ребята опрашивали родителей, бабушек и дедушек, изучая тему. Не менее интересно прошли подготовки проектов на темы «Смутное время», «Ветераны», «Великая Отечественная война», «Конституция РФ» и др.Сделать обучение нескучным и полезным – с этой задачей учителя СОШ № 11 справляются блестяще. Их ученики регулярно возвращаются в школу, но уже в новом статусе – учителями.Так произошло и с Алёной Владимировной Сыровой, учителем биологии. Ирина Фёдоровна Давыдова была её классным руководителем.– В старшем звене было желание стать врачом или учителем, – вспоминает молодой педагог. – В 2009 году окончила ВлГУ. Первое и единственное место работы тут, причём пришла в класс в 2008 году. Ирина Фёдоровна пригласила работать. Мои первые ученики были чуть младше меня. Первое время сложно были. И слёзы были, и моменты отчаяния. Но любимые учителя поддерживали и помогали. Подбадривали, давали советы, как себя вести с детьми, как уверенно себя чувствовать. Если бы не было людей, на которых можно равняться и смотреть, было бы очень сложно. И сейчас, когда я сама уже мама троих детей, было бы невозможно всё успеть без помощи коллег. Их отзывчивость, участие дают силы для профессионального роста.Старшие коллеги отзываются об Алёне Владимировне как о душевном человеке, но учитель она справедливый и строгий.Без дисциплины работать нельзя, уверена и Александра Романовна Ломакина, выпускница этой школы, а сейчас заместитель директора по информатизации образовательного процесса, учитель английского языка. Она пришла в школу как методист, но через какое-то время осталась.– Сюда заходишь – и ощущения самые позитивные: родные стены, домашняя обстановка. Все педагоги очень отзывчивые, профессионалы своего дела. Помогут любую проблему разрешить. Во время учёбы в вузе не думала, что буду педагогом. Но когда видишь детские глаза, их любознательность, то ощущаешь себя нужной. С ними и задорно, и познавательно. Они свою энергетику передают, это дорогого стоит. Конечно, это непросто – работать с учениками. Сложных детей у нас в школе немало. Есть коррекционные классы, причём в каждой параллели. Но важно всех детей любить, даже хулиганов. Главное, понимать их надо. Ругать, если есть за что, но при этом любить и на одной позиции с ними быть. На равных. Дети это чувствуют и ценят, – говорит она.Александра Романовна – одна из тех, кто помогает школе быть в тренде – успешно осваивать современные коммуникационные технологии. Их внедряют много, как для педагогов, так и для родителей, учеников. Это данность развития образовательной системы, и школа старается ей соответствовать.Татьяна Владимировна Салех, заместитель по образовательной работе, учитель математики, – потомственный педагог. В этом году исполняется 30 лет, как она пришла работать в СОШ № 11.– Я окончила наш пединститут в 1993 году. В тот год отменили распределение. Нас выпустили в свободное плавание. И я пришла в нашу школу, поскольку живу тут недалеко. Меня взяли. Сразу дали пятый класс и классное руководство. Сейчас моим первым выпускникам 42 года, с некоторыми мы до сих пор поддерживаем отношения. Они с теплотой вспоминают школьные годы, и это очень приятно. И у меня за 30 лет не было мысли уйти отсюда. Хотя времена были трудные, особенно 90-е годы. И зарплату задерживали, как везде было. Но согревала добросердечность и человечность тех, кто в разные годы тут работал. Именно таких учителей наша школа будто притягивает, – говорит она.Уроки добротыДиректор Елена Михайловна Захарова отмечает, что за последние три года интерес к школе вырос. Если в 2020 году здесь было 540 учеников, то нынешний учебный год открывают 685 учащихся. Школа с хорошими традициями, богатой историей, профессиональными кадрами не так давно стала осваивать новое направление деятельности – здесь открыли классы для детей с интеллектуальными нарушениями.– У нас школа инклюзивного настроя, – говорит Елена Михайловна. – Есть особенные дети, в том числе с аутизмом, но для всех создали образовательные условия. Наши учителя умеют работать с такими категориями детей. Это говорит о большом профессионализме педагогов – учить не только ребят, решающих олимпиадные задания и приносящих школе высокие места, но и работать с детьми, которые и растут иначе, и у них другие образовательные успехи. У учителей хватает мудрости и опыта дать каждому ребёнку возможности развиваться. У нас сложился примерно равный по составу коллектив молодых специалистов и опытных педагогов, на которых можно опереться, и в этой гармонии взаимодействия идёт жизнь школы.Елена Михайловна рассказывает, как выстраивался образовательный процесс для ребят-аутистов. Для Владимира эта история достаточно новая. СОШ № 11 вошла в неё раньше многих. Определили и обучили тьюторов из числа педагогов, наладили взаимодействие с родителями ребят-аутистов, в том числе из организации «Расскажи». В школе организовали «Уроки доброты» – занятия для детей и родителей, где их готовят к общению с особенными детьми.– Конечно, это необычные уроки, – подчёркивает Елена Михайловна. – Наша цель – взращивать доброту. В школе нет для ребят-аутистов отдельной рекреации, и вы не выделите их из всех учеников, мы постарались, чтобы всем было комфортно учиться. Но если есть необходимость, то можем перевести их на домашнее обучение либо поменять образовательный маршрут. Однако обязательно они будут посещать внеурочные мероприятия, чтобы оставаться в социуме. Да, по объективным причинам иногда дети не могут показать высокий результат в учёбе. Но они могут сопереживать, сострадать и, когда, бывает, грустишь, подойти и обнять. Они наш бесценный человеческий фактор, наш тёплый культиватор счастья.Путёвка в жизньЧто касается внеурочной деятельности, то школьники тут могут выбрать занятия и увлечения по душе. Ежедневно проходят разные мероприятия. Ребята увлечены совместными проектами, есть и объединения единомышленников, причём разноплановые.На базе шестого класса здесь создали общественную организацию «Братство православных следопытов» (руководитель – Андрей Владимирович Большаков). Есть отряд имени Андрея Дубенского: это наш земляк, дворянин, у которого в Гусь-Хрустальном было поместье. Школьники намерены изучить его биографию, устранив белые пятна.Небольшая группа ребят вошла и в общероссийское «Движение первых». Новый учебный год принесёт им массу открытий и занимательных проектов. С 1 сентября 2023 года в школе появляется должность советника по воспитанию. Маргарита Салех прошла обучение, успешно сдала тестирование и начинает работу в этой ипостаси.Елена Михайловна, весь коллектив школы в юбилейный год строят планы и мечтают о том, какой будет любимая школа, разменяв второй век. Пока ребята тут учатся в две смены. Проблему можно решить, построив, к примеру, отдельный корпус для начальной школы, благо территория позволяет. Директор говорит о планах создания мастерских или учебных классов для особенных ребят, где они могли бы осваивать навыки обращения с бытовой техникой, учились бы готовить, убирать – словом, осваивали бы социально-бытовое ориентирование. В подмосковных школах есть опыт работы в этом направлении, педколлектив перенимает, участвует в днях открытых дверей.Подарок к юбилею... День знаний для педагогов школы не только старт нового учебного года, но и подведение итогов предыдущего. В этом году здесь выпустили одного медалиста, однако все ребята поступили на различные специальности, причём на бюджет.– Большинство наших выпускников выбрали ВлГУ, – рассказала Елена Михайловна. – Специализации – экономика, история, энергетика, биология. Наша очень талантливая художница Алина Дадиева поступила на архитектурный факультет. Выпускник нашей школы Григорий Балицкий показал исключительно высокий результат на ЕГЭ по обществознанию – 98 баллов – и поступил на исторический факультет педагогического вуза. Нам очень приятно, что он выбрал именно педагогику. Отличный подарок на столетие школы, – улыбается она.«Мы гордимся своими выпускниками», – эту фразу мы слышали в школе № 11 ото всех. А выпускники, уверены, с теплотой вспоминают школьные годы и тот положительный настрой на учёбу, который подарили им замечательные педагоги, учителя по жизни, сделавшие годы обучения лучшими, чудесными, радостными.СправкаПервое упоминание о школе № 11 города Владимира относится к июлю 1923 года, когда наш областной центр входил в состав Ивановской губернии, и именно её власти решили открыть новое учебное заведение в растущем городе.Первоначально ей выделили здание на улице Никитской (дом № 35), и была она начальной. Но спустя 13 лет тут стало тесно детям и учителям. Появились у школяров новые помещения в центре города. Только в 1965 году школьники и их наставники наконец обрели свой просторный родной дом, переехав по нынешнему адресу – на улицу Балакирева. Спустя три года школа стала средней.В разные годы у её руля стояли уважаемые педагоги города и области: это Игорь Андреевич Морковкин, Мария Фёдоровна Мануйлова (её имя присвоили школе), Альбина Ефимовна Загуменникова, Инна Борисовна Рычкова, Сергей Иванович Ешану, Татьяна Юрьевна Ковалькова. С 2020 года школу возглавила Елена Михайловна Захарова.(Материал подготовлен при содействии ООО НПП «Технофильтр»).