Поставили еще один светофор и нарисовали зебру на оживленном перекрестке во Владимире.
Новый...
Поставили еще один светофор и нарисовали "зебру" на оживленном перекрестке во Владимире.
Новый переход появился на месте стихийного пересечения пешеходами улицы Нижняя Дуброва по маршруту от "Ашана" до бывшего завода Эталон.
В принципе, здесь можно вполне безопасно перейти дорогу и ранее. Нужно было только дождаться пока уже имевшийся светофор перекроет движение на выезде с Нижней Дубровы. Хотя узаконить переход здесь соответствующими знаками однозначно стоило.
Но решили сделать все по максимуму, так что теперь здесь будет еще и очередной светофор.
Фото: https://www.pxfuel.com