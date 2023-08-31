Поставили еще один светофор и нарисовали зебру на оживленном перекрестке во Владимире. Новый...

Поставили еще один светофор и нарисовали "зебру" на оживленном перекрестке во Владимире.Новый переход появился на месте стихийного пересечения пешеходами улицы Нижняя Дуброва по маршруту от "Ашана" до бывшего завода Эталон.В принципе, здесь можно вполне безопасно перейти дорогу и ранее. Нужно было только дождаться пока уже имевшийся светофор перекроет движение на выезде с Нижней Дубровы. Хотя узаконить переход здесь соответствующими знаками однозначно стоило.Но решили сделать все по максимуму, так что теперь здесь будет еще и очередной светофор.Фото: https://www.pxfuel.com