Синоптики прогнозируют жителям Владимирской области безветренную июльскую погоду.
Утро будет...
Синоптики прогнозируют жителям Владимирской области безветренную июльскую погоду.
Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Воздух прогреется до 25 градусов.
Атмосферное давление 750-749 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды:
С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера – осень холодная будет, а если с юга – то теплая.
Фото: https://www.pxfuel.com