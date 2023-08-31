Синоптики прогнозируют жителям Владимирской области безветренную июльскую погоду. Утро будет...

Синоптики прогнозируют жителям Владимирской области безветренную июльскую погоду.Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.Воздух прогреется до 25 градусов.Атмосферное давление 750-749 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды:С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера – осень холодная будет, а если с юга – то теплая.Фото: https://www.pxfuel.com