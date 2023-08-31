Комплексная реставрация прошла впервые за 60 лет.

Комплексная реставрация прошла впервые за 60 лет.Обновленный Дворец пионеров на Воробьевых горах откроется в сентябре, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин. Там откроются лаборатории и мастерские с современным оборудованием, технопарк, робокласс и многое другое, рассказал градоначальник."На Воробьевых горах после первой за 60 лет комплексной реставрации открываем любимое несколькими поколениями москвичей место образования и досуга", – подчеркнул мэр.По его словам, в скором времени возобновятся занятия в кружках. Первые знания во дворце получат будущие артисты, инженеры и ученые."Желаю ребятам замечательного времени, проведённого в этих стенах, и поздравляю всех со вторым рождением легендарного Дворца пионеров!" – сказал Собянин.С 2011 года в Москве более двух тысяч памятников архитектуры. В этом году отреставрируют девять произведений монументального искусства.За эти годы в Москве открыли 60 новых музеев. В городе возродили Северный речной вокзал, реконструировали старое промышленное здание в Дом культуры "ГЭС-2".