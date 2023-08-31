В этом году обновили 167 территорий.

В этом году обновили 167 территорий.Во время школьных каникул в Москве обновили территории образовательных учреждений. В ходе благоустройства специалисты привели в порядок комплексы уличных тренажеров, установили горки и качели для малышей, высадили больше зелени, установили дополнительное освещение, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем .По его словам, крупнейшим объектом благоустройства стала территория у колледжа №23 на улице Молостовых в районе Ивановское. Там появился большой спортивный кластер.На бывшем пустыре создали футбольное поле с трибунами и беговой дорожкой. На отдельной площадке установили тренажеры, обустроили памп-трек.На территории "Школы на проспекте Вернадского" в районе Тропарево-Никулино привели в порядок пять спортивных площадок. На Стартовой улице на территории школы №763 и детского сада при ней поставили современное оборудование, сделали новые песочницы и игровые поля."После благоустройства школьные дворы и стадионы превращаются в центры притяжения для местных жителей. В первой половине дня здесь проходят уроки физкультуры. А после обеда и до самого вечера – кипит бурная жизнь", – резюмировал мэр.Собянин 29 августа школу на 1,1 тысячи мест в Молжаниновском районе. В здании оборудовали лабораторно-исследовательский комплекс, большой спортивный зал, робокласс, медиатеку, многофункциональную библиотеку и IT-полигон.