Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Силы противовоздушной обороны утром 31 августа уничтожили летевший к Москве беспилотный аппарата. Об этом сообщил в своем мэр столицы Сергей Собянин.
По его информации, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Мэр Москвы накануне заявил об уничтожении дрона в Рузском районе. В ночь на понедельник силы ПВО сбили беспилотник в районе подмосковных Люберец.
На прошлой неделе дроны в Можайском районе Московской области, окрестностях Красногорска и Часцов.